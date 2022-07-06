أوكرانيا.. القتال يحتدم على جبهة دونيتسك

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد إحكام سيطرتها على لوغانسك، تمضي روسيا نحو السيطرة على منطقة سلوفيانسك شرق أوكرانيا، عبر قصف وصفته مصادر أوكرانية بـ«الهائل»، وفيما أعلنت كييف صد تحركات للقوات الروسية في دونيتسك، اتهم حاكما ريانسك وكورسك الحدوديتين الروسيتين، القوات الأوكرانية بقصف أراضيهما.

وبدأت القوات الروسية، في استهداف سلوفيانسك شرق أوكرانيا بقصف هائل، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة، التي أصبحت الهدف التالي لموسكو في حملتها العسكرية في منطقة دونباس. وكتب فاديم لياخ عبر فيسبوك: «سلوفيانسك! قصف هائل على المدينة في وسطها والشمال، على الجميع الاحتماء». وأشار لياخ، إلى أنّ المدينة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي، مضيفاً: «من المهم إجلاء أكبر عدد ممكن من السكان».

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، أنه صد عدة تحركات لتقدم القوات الروسية في منطقة دونيتسك. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في المنطقة، إنه تم صد الوحدات الروسية شمال سلوفيانسك، لافتة إلى أنّ محطة الطاقة في فوهليهيرسك لا تزال محل نزاع، لكن تم صد هجوم روسي إلى الجنوب منها بالقرب من نوفولوهانسكي. وأعلن الجيش الأوكراني، فشل الهجمات الروسية على الحدود مع منطقة لوهانسك بالقرب من بيلوهوريفكا وفيرخنيوكاميانسكي، مشيراً إلى أنّه ومع ذلك فإنّ الوحدات الروسية تقدّمت إلى الجنوب قليلاً في سبيرني باتجاه بلدة سيفرسك بدعم كبير من المدفعية ونشر القوات الجوية.

اتهامات

كما أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بأنّ هناك قصفاً مكثفاً بنيران المدفعية على مناطق واسعة من الجبهة في مناطق خاركيف ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون وميكولايف، فضلاً عن وقوع عدة هجمات جوية من بينها هجمات بطائرات هليكوبتر. على صعيد متصل، اتهم حاكما منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين في روسيا، القوات الأوكرانية بقصف أراضيهما. وكتب ألكسندر بوجوماس، حاكم منطقة بريانسك، في تطبيق تيلغرام، إنه تم قصف قرية سيرنوفو بالمدفعية، ولكن لم تقع إصابات. ووجّه رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك نفس الاتهام، ولم ترد أيضاً معلومات أولية حول وقوع خسائر محتملة في القريتين المتضررتين.

حظر

في الأثناء، حظرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الرجال في سن التجنيد من مغادرة مسقط رأسهم، حيث طلبت هيئة الأركان العامة تفهم ذلك في منشور على موقع فيسبوك. ويستند هذا الأمر إلى قانون 1992 بشأن التجنيد. ويحتاج الرجال من عمر 18 حتى 60 عاماً الحصول على إذن من مكتب التجنيد العسكري المحلي لمغادرة المنطقة المسجلين بها. وتطبق هذه القيود بصورة أساسية في المناطق الحدودية وحدود المدن. وأثار منشور فيسبوك تعليقات غاضبة خلال فترة قصيرة. واتهم البعض الوزارة بالحماقة، فيما قال آخرون، إنّ هذه القيود من شأنها تشجيع الفساد في مكاتب التجنيد العسكري.

عرقلة

أكّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده لافروف ونظيره المنغولي، باتمونكين باتسيتسيج في العاصمة المنغولية أولان باتور، ونقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستى الروسية.

وأشار لافروف، إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، مضيفاً: «نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا، متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق، للأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية». (أولان باتور- وكالات)

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز