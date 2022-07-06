«الناتو» يطلق عملية المصادقة على عضوية السويد وفنلندا

المصدر: (بروكسل - أ.ف.ب)

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أطلقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، أمس، إجراءات المصادقة على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو». وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، قبل أن يوقع سفراء الدول الأعضاء في الحلف هذه البروتوكولات خلال احتفال أقيم في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أنّ توقيع بروتوكولات الانضمام يطلق عملية المصادقة في كل من الدول الأعضاء، مضيفاً: «عندما نصبح 32 عضواً سنكون أقوى، في وقت نواجه فيه أخطر أزمة أمنية منذ عقود». وذكّر بأنه بعد أسابيع من المحادثات المكثفة حول المخاوف الأمنية التي طرحتها تركيا، تم التوصل إلى أرضية مشتركة.

على صعيد متصل، هدّدت تركيا من جديد، بعرقلة انضمام كل من السويد وفنلندا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو القول، إنّ أنقرة لن تصادق على عضوية الناتو ما لم تفِ الدولتان المتقدمتان بوعودهما بمكافحة الإرهاب وتسليم المشتبه بهم.

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