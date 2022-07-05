بالإجماع.. دول الناتو توقع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف

المصدر: د ب ا

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وقع ممثلو الدول الـ30 الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو) على بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، بحسب ما قاله عدة دبلوماسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وتتيح بروتوكولات الانضمام للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج دعوة السويد وفنلندا رسميا للانضمام للحلف.

ومازال يتعين أن تصدق كل دولة عضو بالناتو على دعوة الانضمام بموافقة تشريعية على بروتوكولات الانضمام، وهى عملية من مهام برلمانات الدول، ومن المتوقع أن تستغرق ستة إلى ثمانية أشهر.

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