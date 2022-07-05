لافروف: الغرب يعرقل التغطية الإعلامية المحايدة لأحداث أوكرانيا

المصدر: وكالات

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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب بعرقلة التغطية الإعلامية المحايدة للحرب في أوكرانيا



وقال لافروف "إن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف ونظيره المنغولي باتمونكين باتسيتسيج في العاصمة المنغولية أولان باتور اليوم الثلاثاء، ونقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستى الروسية.

وأشار لافروف إلى أنه أطلع الشركاء المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال: "نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا، متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق".

وأضاف: "للأسف، الغرب يفعل ما بوسعه لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تقدم معلومات موضوعية حول ما يحدث في أوكرانيا".

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