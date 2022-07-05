توقيف مطلق النار على مسيرة عيد الاستقلال بشيكاغو

المصدر: وكالات

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أفادت صحيفة "شيكاغو صن-تايمز" بأنّ الشرطة الأمريكية أوقفت مساء أمس الإثنين، شاباً يشتبه في أنّه أطلق النار في مدينة هايلاند بارك القريبة من شيكاغو على حشد من الناس كانوا يحضرون استعراضاً بمناسبة عيد الاستقلال، في هجوم أوقع 6 قتلى و26 جريحاً على الأقلّ.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنّ المشتبه فيه روبرت إي. كريمو الثالث (22 عاماً) "أوقف دون مقاومة" بعدما رصدته الشرطة وهو يقود سيارة على طريق سريع خارج شيكاغو، لتنتهي بذلك عملية تعقّب شارك فيها المئات من عناصر الشرطة.

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