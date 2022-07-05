في ذكرى الاستقلال.. بايدن يقول إن الحريات تتعرض للاعتداء

المصدر: وكالات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، إن الحريات في الولايات المتحدة تتعرض للاعتداء، وحث المواطنين على تبني "الوطنية القائمة على المبادئ"، بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية وانقسامات.

وأضاف بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض، احتفالاً بيوم الاستقلال الأمريكي: "دائماً ما نهضنا من أزماتنا ووصلنا إلى أعلى الذرى.. لقد تعرضنا لاختبارات من قبل، تماماً مثلما نتعرض اليوم، لكننا لم نفشل أبداً لأننا لم نتخل عن المعتقدات والوعود الأساسية التي تميز هذه الأمة".

وتابع: "اقتصادنا ينمو لكن ليس دون ألم.. الحرية تتعرض للهجوم هنا وفي الخارج".

وحث بايدن على الوحدة رغم الانقسامات في البلاد.

وقال: "في هذا اليوم ووسط العواصف والأنواء والنزاعات، نرجو أن نلزم أنفسنا بوطنية قائمة على المبادئ.. أعتقد أننا أكثر اتحاداً مما نحن منقسمون.. أعتقد أن بوسعنا اختيار الوحدة ووحدة الهدف".

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