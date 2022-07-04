مقتل 6 أشخاص و إصابة 22 بإطلاق نار في شيكاغو

المصدر: وام

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لقى ستة أشخاص مصرعهم اليوم فى حادث إطلاق نار فى ضاحية ايلاند بارك في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأمريكية، وأصيب نحو 22 آخرين على الأقل نقلوا جميعا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

و أوضح قائد الشرطة كرس أونيل للصحفيين أن إطلاق النار وقع بعد عشر دقائق من بدء عرض موكب يوم الاستقلال الأمريكي ما تسبب بنشر الذعر والفوضى في موقع الاحتفال وفرار مئات الأشخاص المحتفلين.

و أكد أونيل أن أفراد الشرطة و عناصر الأمن الداخلي لا يزالون يبحثون عن المشتبه به و الذي عُمم بأنه رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و20 عامًا ويرتدي قميصًا أبيض أو أزرق.

ونوه إلى أنه وعلى إثر هذا الحادث المؤسف ألغت السلطات عرض موكب الاستقلال، ونصحت الجمهور بتجنب المنطقة وسط المدينة.

وفي بيان صحفي كشفت السلطات أنه تم العثور على دليل على وجود سلاح ناري من مكان الحادث الذي يبعد نحو 25 ميلاً شمال شيكاغو.

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