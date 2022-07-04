جزيرة الثعبان.. انتكاسة عابرة أم تكتيك روسي في أوكرانيا؟

المصدر: البيان -وكالات

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أثار تخلي القوات الروسية عن جزيرة الثعبان الموقع الأمامي الاستراتيجي تساؤلات بشأن أهداف موسكو من الحرب في الوقت الذي دخل فيه الصراع في أوكرانيا شهره الخامس.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف قد أعلن يوم الخميس الماضي أن الجيش الروسي انسحب من جزيرة الثعبان.

وأضاف " في الثلاثين من شهر يونيو الماضي ،وكإيماءة لحسن النوايا ، أكملت قوات الاتحاد الروسي مهامها المسندة إليها في جزيرة الثعبان وانسحبت من هناك".

وتابع "تم التوضيح للمجتمع الدولي أن الاتحاد الروسي لايتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لصادرات المنتجات الزراعية من الأراضي الأوكرانية".

وكانت القوات الروسية قد استولت على جزيرة الثعبان الأوكرانية ،الواقعة جنوب غرب ميناء اوديسا، في المراحل المبكرة للحرب الأوكرانية.

وتصدت القوات الروسية بنجاح لسلسلة من المحاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية لاستعادة الجزيرة خلال شهر مايو الماضي، فيما قال خبراء إن الإمدادات الأخيرة من مدافع الهاوتزر والصواريخ الغربية المضادة للسفن قد جعلت الكفة تميل لصالح كييف.

وصور الكرملين الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية من الجزيرة على أنه إيماءة لحسن النوايا تهدف إلى تخفيف أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمي ، ولكن لم تكن هناك أي إشارة مسبقة إلى أن موسكو كانت تبحث خططا لاتخاذ مثل هذه الخطوات.

وعلاوة على ذلك ، لايبدو القرار متسقا مع الموقف الذي اتخذه مسؤولون روس في محادثات جارية بشان صادرات الحبوب.

وقد صورت روسيا على نحو مستمر أزمة الجوع الوشيكة على أنها في الأساس بسبب نظام العقوبات الغربية الذي تم فرضه عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم المسؤولين الأوكرانيين والغربيين التي مفادها أن حصارا بحريا تفرضه روسيا يمنع ملايين الأطنان من الحبوب من مغادرة الموانئ الأوكرانية ، دافعا بالقول في مقابلة نشرت حديثا إن أوكرانيا لها الحرية في أن تسلك طرقا بديلة لتصدير الحبوب عبر بولندا ورومانيا وبيلاروس.

كييف ترفض

وترفض كييف تفسير موسكو للأحداث ، زاعمة بدلا من ذلك أنها طردت القوات الروسية من الجزيرة بعد هجوم ليلي مكثف تردد أنه كلف روسيا معدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا التطور بوصفه انتصارا، معلنا أن جزيرة الثعبان "حرة مرة أخرى".

ولايبدو أن الجيش الأوكراني ، الذي استخدم موارد هائلة منذ بدء الحرب لطرد روسيا من جزيرة الثعبان ،لديه أي خطط فورية لحماية الأراضي البحرية الصغيرة.

والجزيرة أرض مشاع في الوقت الحالي بينما يحتفظ أسطول البحر الأسود الروسي بالسيطرة على جزء كبير من ساحل أوكرانيا على البحر الأسود.

ولاتزال جزيرة الثعبان تحت السيطرة الروسية بمعنى أنها لاتزال في مرمى المنظومات الصاروخية الروسية والسفن الحربية القريبة ، مما يمنع أوكرانيا من استرجاعها بالفعل لسيادتها، وفق تصريح النائب بالبرلمان الروسي اليكسي شيرنياك يوم الجمعة الماضي.

ضربة

ولايزال فقدان جزيرة الثعبان بمثابة ضربة لقدرة روسيا على تهديد أوديسا ، ويحرم موسكو من وسائل رئيسية للسيطرة على خطوط شحن الحبوب الأوكرانية ويمنع أحتمال استخدام الجيب، الذي كانت تسيطر عليه روسيا ، وفق الباحث الأمريكي مارك إبيسكوبوس.

وترددت تقارير أن الجيش الروسي كان يعتزم تعزيزه بمنظومات صواريخ أس -400بعيدة المدى ، لممارسة الضغط على الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وليس هناك ما يشير إلى أن التخلي عن جزيرة الثعبان قد دفع موسكو لمراجعة أهدافها من الحرب والتي ظلت بشكل كبير غير واضحة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وفي شرق أوكرانيا ، يبدو أن هجوم روسيا في دونباس ينجح بشكل بطئ في الوقت الذي تقترب فيه أكثر القوات الروسية وقوات الإنفصاليين المتحالفين مع روسيا لطرد الجيش الأوكراني من المنطقة.

وتواصل القوات الروسية الضغط على أوديسا ،التي يُعتقد على نطاق واسع أنها واحدة من المكاسب الرئيسية للحرب مع تصعيد مميت للهجمات الجوية.

وتوقع سياسيون ومعلقون روس ، استنادا إلى خطط ناقشها مسؤولون عسكريون كبار، أن محور أوديسا قد يصبح جبهة الحرب الجديدة بعد دونباس.

وقال ابيسكوبوس إنه ليس هناك أي شئ يشير إلى أن فقدان جزيرة الثعبان ، التي اعتبرتها موسكو انتكاسة عابرة في أسوأ الأحوال ، قد قلبت هذه الأهداف المعلنة للحرب رأسا على عقب.

خطة السيطرة على دونباس

ميدانياً، -يستمر الجيش الروسي بقصف شرق أوكرانيا وبالتقدم في خطة السيطرة على كامل منطقة دونباس بعد استيلائه على مدينة ليسيتشانسك الاستراتيجية، في وقت يعد مؤتمر لوغانو في سويسرا لمرحلة إعادة البناء.

وأعلنت هيئة أركان الجيوش الأوكرانية مساء الأحد انسحابها من ليسيتشانسك محور معارك شرسة في الأسابيع الأخيرة مقرة ب تفوق" القوات الروسية على الأرض في هذه المنطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا.

وبعد استيلائها على ليسيتشانسك المرحلة الأساسية في الهيمنة على حوض دونباس الصناعي الذي ينطق غالبية سكانه بالروسية ويسيطر على جزء منه انفصاليون موالون لموسكو منذ 2014، يبدو أن الجيش الروسي يركز جهوده على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين إلى الغرب، اللتين تتعرضان للقصف دونما هوادة منذ الأحد.

وفي كلمته اليومية مساء الأحد، حاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التخفيف من وطأة الوضع مركزا على خطوط الجبهة الأخرى حيث تؤكد كييف أنها "تحرز تقدما" في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب). وأكد "سيأتي يوم نقول الشيء نفسه عن دونباس".

في مدينة سلوفيانسك التي كان عدد سكانها نحو مئة ألف نسمة قبل الحرب، أسفرت ضربات الأحد الروسية عن سقوط ستة قتلى بينهم طفلة في التاسعة. وقال زيلينسكي "كان اسمها إيفا وكانت لتحتفل بعيد ميلادها العاشر في اغسطس".

وتدعو السلطات الأوكرانية السكان الآن إلى المغادرة فيما بات خط المواجهة على بعد كيلومترات قليلة من سلوفيانسك.

في سيفيرسك على بعد حوالى عشرين كيلومترا غرب ليسيتشانسك يبدو أن القوات الأوكرانية تعتمد على خط دفاع بين هذه المدينة ومدينة باخموت لحماية سلوفيانسك وكراماتورسك. وتحدث سكان اتصلت بهم وكالة فرانس برس عن عمليات قصف تزداد كثافة على سيفيرسك في الأيام الأخيرة.

وأكدت هيئة أركان الجيش الأوكراني في مؤتمر صحافي صباح الاثنين "كثف العدو قصفه على مواقعنا باتجاه باخموت".

ودوت الانذارات المحذرة من وقوع غارات جوية ليل الأحد الاثنين وصولا حتى أوديسا.

ولم يعد أحد يتكهن بمدة الحرب في أوكرانيا.

وقالت لودميلا ياشتشوك (55 عاما) من سكان كييف لوكالة فرانس برس "في البداية كان الخبراء يؤكدون أن الحرب ستنتهي سريعا ومن ثم قالوا إنها ستنهي في في عيد الدستور (28يونيو) ومن ثم عيد الاستقلال (24 اغسطس) لكنهم الآن لا يقولون شيئا".

إعادة بناء

وفي مدينة بوتشا فيما عاد بعض سكان هذه المدينة التي شهدت مآسي، إلى زراعة الزهور عند أقدام المباني أو الخضار، لا يتجرأ السكان بعد على الحديث عن إعادة البناء فيما نتيجة المعارك غير مؤكدة. وندوب المعارك لا تزال بارزة هنا من نوافذ محطمة وآثار الرصاص والفجوات في الجدران...

وتقول فيرا سيمينويك (65 عاما) همسا "نخلد إلى النوم من دون أن نعرف إن كنا سنستيقظ في اليوم التالي. الجميع عاد وبدأ يصلح منزله الكثير يضعون نوافذ جديدة. ستكون مأساة إن عادت الحرب وأن نضطر إلى المغادرة مجددا".

وفي حين أن نتيجة الحرب غير محسومة بعد، ينعقد مؤتمر لوغانو المقرر منذ قبل الحرب الروسية في أوكرانيا نهاية فبراير يومي الاثنين والثلاثاء في محاولة لرسم معالم إعادة البناء في أوكرانيا مستقبلا.

ووصل رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال ورئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك إلى لوغانو الأحد على أن يلتقيا خصوصا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لإرساء أسس "خطة مارشال" لأوكرانيا مع أن نهاية الحرب غير مرتقبة سريعا والتقديرات تراوح بين عشرات إلى مئات مليارات الدولار.

ورأى روبير مارديني المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع محطة "ار تي اس " التلفزيونية السويسرية أن عملية إعادة البناء بحد ذاتها يجب أن تنتظر نهاية القتال لكن من الحيوي توفير "أفق إيجابي للمدنيين".

وستعرض وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الاثنين في لوغانو خطة بريطانية واسعة لإعادة البناء في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة قبل المؤتمر "انعاش أوكرانيا بعد حرب العدوان الروسية سيشكل رمزا لتفوق الديموقراطية على التسلط. وسيظهر ذلك لبوتين أن محاولته لتدمير أوكرانيا جعلت منها أمة أقى وأكثر ازدهارا ووحدة".

وقالت اللجنة الاولمبية الدولية من جهتها إنها ستزيد مساعداتها المالية المباشرة للرياضيين الأوكرانيين ثلاث مرات لكي يتمكنوا من أن "يرفعوا عاليا" علم بلادهم خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في2024 والشتوية في 2026 على ما أعلن رئيسها توماس باخ.

وقال باخ خلال زيارة لكييف واقفا إلى جانب زيلينسكي "الوقت لم يحن" لتغيير موقف اللجنة الأولمبية الدولية التي أوصت باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من كل المناسبات الرياضية الدولية.

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