مقتل 12 شخصاً إثر سقوط حافلة في مضيق بالهند

المصدر: د ب ا

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لقى ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم، بينهم ستة أطفال، إثر انحراف حافلة عن الطريق وسقوطها في مضيق على مسافة 200 متر بالقرب من قرية جانجلا، على بعد 65 كيلومترا من منطقة كولو في ولاية هيماشال براديش بشمال البلاد اليوم الاثنين.

وقد أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة ركاب.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن رئيس شرطة منطقة كولو جورديف شاند شارما قال إن رجال الانقاذ ورجال الإطفاء وأفراد الشرطة كانوا أول من هرعوا إلى مكان الحادث.

وأضاف" تظهر المعلومات الأولية أنه كان هناك 15 راكبا على متن الحافلة وقت الحادث. ولم يعرف بعد سبب وقوعه"، موضحا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

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