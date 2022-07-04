الدنمارك: إطلاق النار بمركز تسوق كوبنهاجن لم يكن عملاً إرهابياً

المصدر: البيان-وكالات

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استبعدت الشرطة الدنماركية العمل الإرهابي في حادث إطلاق النار في مركز التسوق بكوبنهاجن.

وقال كبير مفتشي الشرطة الدنماركية سورين توماسين إن حادث إطلاق النار في مركز التسوق بكوبنهاجن لم يكن عملا إرهابيا.

وقد لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم في الحادث الذي وقع أمس الأحد. ولكن توماسين قال في تصريحات أذاعتها شبكة " تي في 2" أن منفذ الهجوم أطلق النار عشوائيا على جموع المتواجدين في السوق.

وأضاف" لا توجد دلالات في التحقيق أوالوثائق أو إفادات الشهود يمكن أن تدل على أن ما حدث له علاقة بالإرهاب".

وأوضح توماسين أنه غير مستعد لمناقشة ماهية الدوافع المحتملة لمرتكب الحادث. وقال إنه يبدو أنه كان يتصرف بمفرده. وأشار إلى أنه سعى في الماضي للحصول على رعاية نفسية.

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