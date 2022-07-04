بعد اختراق حساباته.. الجيش البريطاني يفتح تحقيقاً

المصدر: وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد، فتح تحقيق بعد اختراق حسابات الجيش البريطاني على موقعَي تويتر ويوتيوب.

وقالت الوزارة على تويتر: "نحن على عِلم بخرق لحسابات الجيش على تويتر ويوتيوب والتحقيق جار".

وأضافت: "يأخذ الجيش أمن المعلومات على محمل الجد ونحن بصدد معالجة المشكلة. حتى يكتمل التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات".

وظهرت فيديوهات حول العملات المشفرة وصور لرجل الأعمال إيلون ماسك على قناة الجيش على يوتيوب، بينما أعاد الحساب الرسمي للجيش على تويتر تغريد عدد من الرسائل المتصلة بالرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تي".

واعتذر الجيش البريطاني عن هذا "الانقطاع الموقّت" لمنشوراته، قائلاً: "سنجري تحقيقاً كاملاً ونستخلص العبَر من هذا الحادث".

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