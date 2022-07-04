فيضانات تضرب جنوب شرق أستراليا

المصدر: (ملبورن - رويترز)

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صدرت أوامر لآلاف الأستراليين بإخلاء جنوب غرب سيدني، أمس، وسط هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على الساحل الشرقي، مع توقعات بحدوث فيضانات أسوأ من تلك التي ضربت المنطقة العام الماضي. ويهدد هطول الأمطار مع ارتفاع منسوب المياه في السدود والأنهار بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية على امتداد منطقة الساحل الشرقي إلى الشمال والجنوب من سيدني في ولاية نيو ساوث ويلز.

وقالت ستيف كوك، وزير خدمات الطوارئ في نيو ساوث ويلز: «إذا كنت قد نجوت في فيضانات عام 2021، لا تفترض أنك ستكون آمناً الليلة، هذا وضع سريع التطور، ويمكننا أن نشهد تأثر مناطق لم تشهد فيضانات من قبل». وكانت كوك قد حثت الناس على إعادة النظر في فكرة السفر لقضاء العطلة مع تزامن هذه الظروف مع بداية العطلات المدرسية.

وغمرت كامدن في جنوب غرب سيدني بالماء، وتوقع مكتب الأرصاد أن تصل مستويات المياه في مناطق شمال ريتشموند وويندسور شمال غربي سيدني، إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في الفيضانات الكبيرة الثلاثة الماضية منذ مارس 2021. وقالت هيئة إدارة المياه، إن الأمطار الغزيرة تسببت في تسرب المياه من سد في جنوب غرب سيدني، مضيفة أنّ نماذج المحاكاة أظهرت أن التسرب سيكون مشابهاً لتسرب كبير حدث في مارس 2021.

وقالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز، في أوامر الإخلاء لمنطقة سيدني الجنوبية: «إذا بقيتم في المنطقة، فقد تكونون بدون كهرباء ومياه وخدمات أساسية أخرى وقد يكون من الخطير جداً أن نتدخل لإنقاذكم».

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