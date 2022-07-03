إجلاء 120 شخصاً جراء حريق في مبنى من 19 طابقاً بلندن

المصدر: وكالات

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أجلت فرق الدفاع المدني البريطانية 120 شخصاً من جراء حريق اندلع في مبنى سكني مؤلف من 19 طابقاً في جنوب شرق بريطانيا.

ووفقاً لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، قالت فرقة إطفاء لندن إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات في الحريق الذي وقع في ساحة سان مارك في بروملي، وتعاملت معه 15 سيارة إطفاء ونحو 100 من رجال مكافحة الحريق.

وتضرر جراء الحريق نصف شقة مؤلفة من 5 غرف بالطابق الخامس عشر، كما تضرر جزء من سطح المبنى.

وتم استدعاء رجال الإطفاء الساعة 11:58 صباح اليوم الأحد (1058 بتوقيت جرينتش)، وتمت السيطرة على الحريق عند الساعة 08ر4 عصرا.

واستخدمت فرق الإطفاء سلم قرص دوار بطول 64 متراً للتعامل مع الحريق.. ولا يزال سبب الحريق رهن التحقيق.

وأظهرت صور رجال الإطفاء على السقف، وألسنة اللهب قد تم إخمادها على ما يبدو.

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