مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بهجمات على بيلغورود الروسية

المصدر: وكالات

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قتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل وأصيب 4 آخرون بجروح بعد سلسلة من الانفجارات في مدينة بيلغورود جنوب غرب روسيا.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم عن محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف قوله اليوم إنه تم في عاصمة المقاطعة بيلغورود سماع صوت سلسلة انفجارات قوية واشتعلت النيران في منزل خاص في أحد شوارع المدينة ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين كما دمرت خمسة منازل وتضررت عشرات أخرى نتيجة الانفجارات.

في وقت سابق، أعلن المحافظ أنه تم سماع في عاصمة المقاطعة صوت سلسلة من الانفجارات القوية، واشتعلت النيران في منزل خاص في أحد شوارع المدينة نجم عن ذلك إصابة عدة أشخاص.

وأعرب المحافظ عن اعتقاده بأن وسائط الدفاع الجوي الروسي في المنطقة تتصدى لبعض الأهداف.

ونوه المحافظ، بأن التحقيق يجري حاليا لتحديد أسباب الحادث.

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