أمطار غزيرة تتسبب بفيضانات خطيرة في سيدني

المصدر: وكالات

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غمرت المياه مساحات واسعة من مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأحد، في الوقت الذي أدت في الأمطار الغزيرة التي هطلت على أكبر مدن أستراليا إلى فيضانات خطيرة في المناطق المنخفضة، مع تسجيل فيضانات بلغ ارتفاع منسوبها 1.5 متر في بعض الضواحي.

وأصدرت خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز توصية لسكان عدة مناطق بإخلاء منازلهم، محذرة من أنه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم الاثنين على الأقل.

​وقالت خدمة الطوارئ بولاية نيو ساوث ويلز في أوامر الإخلاء لمنطقة سيدني الجنوبية "إذا بقيتم في المنطقة، فقد تكونون بدون كهرباء ومياه وخدمات أساسية أخرى وقد يكون من الخطير جدا أن نتدخل لإنقاذكم".

​وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس لشبكة سكاي نيوز إن الحكومة الأسترالية زودت الولاية بمئة جندي وطائرتي هليكوبتر للمساعدة في أي عمليات إنقاذ.

وتعرضت منطقة سيدني بالفعل إلى 4 أضعاف حجم الأمطار التي تهطل عليها عادة خلال شهر يوليو بالكامل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن مستويات المياه في المنطقة قد ترتفع على الأقل بنفس الارتفاع الذي كانت عليه في مارس، حيث تعرضت أجزاء كبيرة من ذات المناطق المنخفضة من المدينة لفيضانات شديدة. وقالت إن المياه خلف سد واراجامبا قد فاضت بالفعل.

وقال عالم الأرصاد الجوية جوناثان هاو لهيئة الإذاعة الأسترالية إنه في قرية مينانجل، على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب سيدني، وصل مستوى المياه في النهر بالفعل إلى 16.5 متر، أي أقل بقليل من الارتفاع القياسي البالغ 16.8 مترا المسجل في أبريل 2022.

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