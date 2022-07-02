ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في الهند

المصدر: وام

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ارتفع عدد ضحايا انزلاق التربة الذي طمر ورشة بناء سكة حديد في شمال شرق الهند إلى 25 قتيلاً، بينما لا يزال نحو أربعين شخصاً في عداد المفقودين، وفق ما أعلن الجيش اليوم.

وبعد يومين من وقوع الكارثة، واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين محتملين في موقع الكارثة، وهو موقع بناء للسكك الحديد دُفن تحت الطين والصخور في ولاية مانيبور، لكن جهودهم تعرقلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وغالبية الضحايا من جنود الاحتياط في القوات البرية ممن كانوا يعملون في مشروع بناء سكة حديد، حيث أعلن الجيش في بيان العثور على 18 ناجياً إلى الآن، فيما لا يزال 12 من جنود الاحتياط و26 مدنياً في عداد المفقودين.

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