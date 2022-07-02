ثلاثة قتلى و19 مصاباً إثر زلزال بقوة 6 درجات ضرب جنوبي إيران

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل ثلاثة أشخاص إثر زلزال شدّته 6 درجات ضرب جنوب إيران فجر اليوم السبت، حسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا).

كذلك أصيب 19 شخصا جراء هذا الزلزال الذي ضرب محافظة هرمزجان الجنوبية وشعر به خصوصا سكان قرية ساية خوش.

وذكر المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أنّ الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.

في نوفمبر 2021 قتل شخص بعدما ضرب زلزالان تفوق قوتهما ست درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزجان.

تقع إيران، التي تمتد على أكثر من 1,6 مليون كلم مربع ويطقنها زهاء 83 مليون نسمة، فوق كثير من الصفائح التكتونية الرئيسة ويعبر في أراضيها عدد من الصدوع والفوالق الجيولوجية، ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.

ويعود الزلزال الأكثر فتكا خلال العقود الثلاثة الماضية الى العام 1990، حين لقي أربعون ألف شخص مصرعهم وجرح 300 ألف وشرّد نصف مليون آخرين جراء زلزال بقوة 7,3 درجات ضرب شمال البلاد.

في 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات محافظة كرمان (جنوب شرق) ودمّر مدينة بم القديمة - بما فيها القلعة الشهيرة المبنية بالطوب الليّن - وقتل 31 ألف شخص على الأقلّ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز