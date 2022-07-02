انعدام الأمن الغذائي.. أرقام كارثية

المصدر: إعداد: محمد خالد غرافيك: حسام الحوراني

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أسهمت جائحة كورونا في ارتفاعات هائلة بمعدلات من يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي حول العالم، حتى جاءت الحرب في أوكرانيا لتزيد الطين بلّة، لجهة تداعياتها شديدة الخطورة، لا سيما على البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

أزمة غذاء عالمية هي الأكبر في التاريخ الحديث

345 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في 82 دولة

12 مليون شخص في السودان مهددون بأزمة غذاء حادة

1.7 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة في جنوب السودان

18 مليون يمني مهددون بالمجاعة

7.1 ملايين صومالي يواجهون الآن انعدام الأمن الغذائي

المصادر: برنامج الغذاء العالمي والفاو

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