تعديل حكومي مرتقب في فرنسا

المصدر: البيان

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يُتوقع أن يجرى قريبا تعديل وزاري على الحكومة فرنسية برئاسة إليزابيث بورن، بعد فقد الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أمس الجمعة إن التعديل الوزاري المتوقع للحكومة قد يتم يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفق ما نقلت "مونت كارلو".

وردا على سؤال خلال حديث لتلفزيون (إل.سي.آي) عما إذا كان هذا قد يتم خلال الأيام المقبلة، قالت أوليفيا جريجوار "يمكننا تصور ذلك".

وفشل ماكرون، الذي أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في أبريل، في تحقيق أغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي، وهو ما يعني أنه لم يعد صاحب القرار الوحيد في تنفيذ خطط الحكومة.

كما فشلت مساعي ثلاثة وزراء للفوز بمقاعد في البرلمان خلال تلك الانتخابات، وهو ما يعني أنه بموجب اتفاق غير مكتوب لكن معمول به يتعين عليهم الاستقالة من الحكومة.

وذكرت إذاعة (آر.تي.إل) أن أربعة وزراء جدد على الأقل سيُعينون في التعديل الوزاري المقبل.

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