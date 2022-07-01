سلسلة «ريلمي 9» تُقدم مزيجاً بين التقنية الحديثة والتكلفة المنخفضة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «ريلمي» أن مبادرة «اللامركزية التكنولوجية»، بالإضافة إلى التصاميم العصرية المميزة التي قدمتها الشركة، كانت ضمن العوامل التي أسهمت في نجاح وزيادة مبيعات سلسلة 9 التي تم إطلاقها مؤخراً في أسواق الإمارات الذي يتميز بتنافسيته الشديدة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت «ريلمي» وهي العلامة التجارية للهواتف الذكية الأسرع نمواً في العالم والتي تم إنشاؤها بهدف تحقيق قفزة في أداء وتصميم الهواتف الذكية، أن «9 برو +» هو أول هاتف ذكي في الفئة المتوسطة يتميز بكاميرا عالية الجودة، و«9برو» هو أول هاتف بمعالج G5 Qualcomm ضمن الفئة السعرية أقل من 1000 درهم متاح للمستهلكين في أسواق الإمارات.

وفي خطوة تُمكن المستخدمين الراغبين في توثيق لحظاتهم الشخصية المميزة، تمنحهم كاميرا «9برو+ 5 جي» الأدوات ذات الأداء العالي والاحترافي التي تلهمهم في توثيق تلك اللحظات في أي وقت، وذلك عبر تقنيتها الفائقة على تحويل الأشياء اليومية العادية إلى لقطات تتمتع بالسحر السينمائي، حيث تم تزويد ريلمي «9برو+» 5جي بكاميرا أمامية بدقة تصل إلى 16 ميجابكسل، والتي تستخدم خوارزمية Clear Fusion لضمان منح مستخدميها صوراً خالية من العيوب مع إضاءة جيدة حتى أثناء وجودهم في الأماكن الداخلية أو ذات الإضاءة المنخفضة.

كما تتميز الكاميرا الرئيسية بخاصية التثبيت المزدوج، والتي تجمع بين التثبيت البصري للصورة (OIS) مع التثبيت الإلكتروني للصورة (EIS) بحيث يصبح هو أول هاتف ذكي في فئته السعرية الذي يتميز بمستشعر Sony IMX766 القوي.

وأحدثت سلسلة «9برو»، طفرة في عالم تصميم الهواتف الذكية، وهو ما منحها الفرصة للتواجد ولأول مرة في أسبوع الموضة بباريس خلال عام 2022، حيث تم عرض حقيبة الصدر العصرية المخصصة لهاتف «9برو+»، والتي تم تصميمها بالتعاون مع دار هيليوت إميل التي يقع مقرها في كوبنهاجن.

كما تأتي سلسلة «9برو» بتصميم Light Shift الفريد والمصمم من قبل realme Design Studio وهو ما يتيح تغيير اللون عند تعرض الهاتف لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية، ليتحول ظهر الهاتف من اللون الأزرق إلى الأحمر.

وعندما يكون هناك خيط رفيع ومبهم يفصل بين العمل واللعب، عندها تصبح كفاءة الأداء العنصر الأساسي لتحقيق الغاية المنشودة، ولهذا جاء ريلمي «9برو+» 5جي بتصميم مليء بالطاقة والبهجة مع مجموعة من المميزات التي تجعل المستخدمين في حماسٍ دائم.

ويعد «9برو+» 5جي أحد الهواتف الذكية الأولى في العالم التي يتم تشغيلها بواسطة معالج MediaTek Dimensity 920 5G، ولعشاق الصوت، توفر مكبرات الصوت بخاصية الاستريو المزدوجة من Dolby Atmos تجربة رائعة. بالإضافة إلى توافر إصدار Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 وهو الإصدار الأحدث للحصول على إشارات وسرعات أفضل.

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