أفريقيا تشكو نقص أدوات اختبار ولقاحات جدري القردة

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن القائم بأعمال مدير أكبر وكالة للصحة العامة في أفريقيا أمس أن القارة ليس لديها لقاحات واقية من مرض جدري القردة، كما حذر من وجود نقص في أدوات الفحص والاختبار، فيما سجلت أكثر من 40 دولة لا يتوطن فيها هذا المرض ظهور المرض الفيروسي الذي ينتشر عن طريق التواصل عن قرب والذي تم اكتشافه لأول مرة في القردة.

وقال أحمد أوجويل أوما القائم بأعمال مدير المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحافي «جدري القردة يمثل حالة طارئة هنا في القارة ونحن ندعو جميع أصدقائنا وشركائنا للتعاون معنا في السيطرة على هذا التفشي». وعن جائحة كورونا، قال إن ما لا يقل عن تسعة لقاحات مختلفة لفيروس كورونا قيد التطوير في القارة.

وقالت منظمة الصحة العالمية السبت إن جدري القردة لم يصل بعد لوضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس أبدى قلقه البالغ من تفشي المرض في أكثر من 50 دولة.

وقال جيبريسوس من جنيف الأربعاء «أنا قلق من استمرار انتقال العدوى لأن ذلك يشير إلى أن الفيروس يرسخ وجوده، ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات معرضة لخطر كبير بما في ذلك الأطفال ومرضى نقص المناعة الطبيعية المكتسب والنساء الحوامل».

أول إصابة

في اسطنبول، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده رصدت أول حالة إصابة بجدري القردة لدى مريض يبلغ من العمر 37 عاماً ويخضع للعزل حالياً. وكتب قوجة على تويتر «تم رصد جدري القردة لدى مريض لدينا. المريض يبلغ من العمر 37 عاماً ويعاني من ضعف جهاز المناعة».

وأضاف أن المريض يخضع للعزل في الوقت الحالي وأنه تم تتبع المخالطين لكن لم يتم العثور على أي حالة أخرى.

ومنذ أن بدأ التفشي في مايو، تم رصد 3400 إصابة بجدري القردة فيما سُجلت وفاة واحدة، وكانت أغلب الحالات في أوروبا بين رجال مثليين وفقاً لحصيلة منظمة الصحة العالمية. كما شهدت دول ينتشر فيها المرض عادة إصابة أكثر من 1500 ووفاة 66 هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، وهو أعلى درجة من التأهب.

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