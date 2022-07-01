دول تشهد تقلبات في الطقس وانهيارات أرضية

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلن مسؤولون محليون أمس أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأن هناك مخاوف من احتمال مقتل نحو 50 آخرين بعد انهيار أرضي هائل في منطقة نائية بولاية مانيبور بشمال شرق الهند.

ووسط أمطار غزيرة وطقس قاسٍ، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 19 ناجياً من تحت الأنقاض بعد وقوع الانهيار الأرضي في موقع بناء للسكك الحديدية في الساعات الأولى من يوم أمس، لكنهم قالوا إن احتمال العثور على المزيد من الناجين ضئيلة.وانهمرت هذا الشهر مستويات غير مسبوقة من الأمطار على ولايات شمال شرق الهند، وكذلك بنغلادش المجاورة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصاً.

و في كوريا الجنوبية، قال مسؤولون إنه تم إغلاق طريق سريع رئيسي يربط جنوب شرق سول بإقليم كيونغكي بشمال شرقي البلاد، وجسر نهر الهان أمس، بسبب هطول أمطار غزيرة على العاصمة والمناطق الوسطى.

وقالت حكومة المدينة إن جميع مداخل طريق دونغبو السريع الذي يمتد من منطقة سونغبا في سول إلى أويغنبو، بإقليم كيونغي، تم إغلاقها منذ الصباح، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر قريب.

أمطار وحرارة

وفي جمهورية التشيك،أدت الأمطار الغزيرة والعواصف إلى فيضانات وسلسلة حوادث، من بينها حادث تحطم قطار فائق السرعة كان يقلُّ نحو 150 راكباً إثر اصطدامه بصخرة كبيرة انزلقت على القضبان عند قلعة «كارلشتين» الواقعة بالقرب من براغ، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح طفيفة.

وفاضت الجداول والأنهار الصغيرة بالمياه في بعض الأماكن. أما في تشيسكي كروملوف بجنوب بوهيميا، فقد أدى فيضان مجرى بوليكنيس، وهو أحد روافد نهر فلتافا، إلى غمر المنازل في أحد الشوارع بالمياه.

وفي أنحاء البلاد، تلقت فرق الإطفاء المئات من المكالمات التي كان بعضها يطلب ضخ المياه من الأقبية، وأخرى لرفع الأشجار التي سقطت على الطرق.

وفي روما، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تفعيل أقصى تحذير «باللون الأحمر» من ارتفاع درجات الحرارة في 22 مدينة، من بينها روما وباليرمو ونابولي وفلورنسا وبولونيا، مع استمرار موجة الحر في البلاد. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية درجات حرارة تقل قليلاً عن 40 درجة مئوية في روما ومناطق واسعة جنوبي البلاد في العطلة الأسبوعية.

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