القبض على مهربين بقضية غرق مهاجرين

المصدر: (عواصم - وكالات)

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ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 15 مهرباً مشتبها بهم، بعد مرور سبعة أشهر على غرق 27 مهاجراً في القنال الإنجليزي. وقال مكتب المدعي العام في باريس، أمس، إن المشتبه بهم 13 رجلاً وامرأتان، وأحد الرجال المقبوض عليهم محتجز بالفعل لدى الشرطة، بينما سوف يتم إحضار تسعة آخرين للمثول أمام أحد القضاة.

وذكرت منظمة «إس أو إس ميديتيرانييه»، أن سفينة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط «أوشن فايكينغ» تقل أكثر من 200 شخص، بعد أن أنقذت حوالي 50 شخصاً في محنة على متن قارب خشبي.

وفي بروكسل، قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس، بأنه لا يمكن احتجاز المهاجرين بسبب إقامتهم بشكل غير قانوني فقط، ويرتبط الحكم بالأحداث، التي وقعت الصيف الماضي في ليتوانيا عندما حاول الآلاف من الأشخاص العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس. وجدت محكمة العدل الأوروبية أنه في حال لم تثبت الدولة العضو بالاتحاد أن مواطن الدولة الثالثة يشكل تهديداً على الأمن الوطني، لا يمكن احتجاز المهاجرينلافتقارهم للوثائق.

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