أكثر من 330 ألف حاجٍ يصلون إلى المدينة المنورة

المصدر: المدينة المنورة - وام

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وصل 330451 حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام، وذلك وفق إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الإحصائية أوضحت أن 266064 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 49038 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 15222، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرة إلى أن حجاج بنغلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس الأربعاء بواقع 12625 حاجاً ثم حجاج نيجيريا بعدد 9673 حاجاً وباكستان بعدد 8369 حاجاً ثم حجاج الهند بعدد 7575 حاجاً وحجاج إيران بواقع 6425 حاجاً.

وبينت أن 239547 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الأخيرة في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 90877 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ 512 زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 1388 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 764 حاجاً إضافة إلى تنفيذ 31 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج وتنفيذ 197 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.

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