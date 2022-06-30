شي يزور هونغ كونغ بمناسبة مرور 25 عاماً على عودتها للصين

المصدر: د ب ا

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وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى هونغ كونغ عشية الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين على إعادة بريطانيا المستعمرة السابقة إلى الصين في 1997.

وفي أول زيارة خارج البر الرئيسي الصيني خلال عامين جراء الجائحة، توجه الرئيس الصيني وعقيلته بينغ ليوان إلى هونغ كونغ بقطار فائق السرعة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوصف هونغ كونغ بأنها منطقة إدارية خاصة بموجب الاتفاق الذي كان من المفترض أن يمنح المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة درجة واسعة من الحكم الذاتي لخمسين عاما بعد تسليم بريطانيا المدينة. ولكن تم حكمها لفترة طويلة وفقا لمبدأ دولة واحدة ونظامان.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أنه من المقرر أن يلتقي شي ممثلين اقتصاديين وسياسيين محليين اليوم الخميس.

وبعد زيارة لمدينة أبحاث علمية، سوف يحضر شي حفل عشاء رسميا مع كاري لام الرئيسة التنفيذية المنتهية ولايتها لهونغ كونغ.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الصيني غدا الجمعة الاحتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين فيما سوف يتم تنصيب وزير الأمن السابق المتشدد جون لي خلفا لكاري لام في هذا اليوم.

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