بوتين يستنكر "الطموحات الإمبريالية" لـ "الناتو"

المصدر: أ ف ب

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استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة إلى تركمانستان أمس الأربعاء "الطموحات الإمبريالية" لحلف شمال الأطلسي، متّهماً التحالف العسكري الغربي بالسعي لتأكيد "هيمنته" من خلال النزاع الأوكراني.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في عشق أباد إنّ "أوكرانيا وصالح الشعب الأوكراني ليسا هدف الغرب وحلف شمال الأطلسي، بل هما وسيلة للدفاع عن مصالحهما"، مشدّداً على أنّ "الدول الرئيسية في حلف شمال الأطلسي ترغب... في تأكيد هيمنتها وطموحاتها الإمبريالية".

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