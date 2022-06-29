السجن مدى الحياة للمتهم الرئيس في تفجيرات باريس 2015

المصدر: أ ف ب، د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة فرنسية، اليوم، بالسجن مدى الحياة على صلاح عبد السلام، المتهم الرئيس في الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر 2015.

وحكمت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على المتهمين العشرين الذين يحاكمون منذ سبتمبر في القضية بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح من سنتين إلى مدى الحياة.

وحُكم على محمد عبريني، الذي كان يُتوقع أن يشارك في اعتداءات 13 نوفمبر لكنه تراجع عن ذلك، بالسجن المؤبد، على ألَّا تقل المدة عن 22 عاماً.

وجرت محاكمة ستة من المتهمين غيابياً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز