موسكو وكييف تجريان أكبر عملية تبادل للأسرى

المصدر: كييف - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الاستخبارات الأوكرانية اليوم الأربعاء أن 144 جندياً أوكرانياً، من بينهم عشرات المدافعين عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية، أطلق سراحهم ضمن عملية تبادل أسرى مع موسكو.

وأوضح جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية على تلغرام أن هذه أكبر عملية تبادل أسرى منذ بدء العمليات العسكرية الروسية. ومن بين 144 جندياً أطلق سراحهم، هناك 95 من المدافعين عن ازوفستال، من دون أن يحدد متى وأين جرت عملية التبادل ولا عدد الأسرى الروس الذين حرروا كجزء من الصفقة.

وأضاف أن 43 من الجنود المفرج عنهم ينتمون إلى «فوج ازوف»، وهو وحدة شبه عسكرية سابقة دمجت الآن في الجيش الأوكراني.

يشار إلى أن موسكو وكييف تبادلتا أسرى مرات عدة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وجرت آخر عملية أمس الثلاثاء حرر خلالها 17 سجيناً أوكرانياً.

من جانبه، أكد الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا دينيس بوشيلين عملية التبادل قائلاً إن «144 جندياً من جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا عادوا إلى بلادهم».

وعلق رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال على عملية التبادل على تلغرام واصفاً العمل لإطلاق سراح السجناء بأنه «معقد».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز