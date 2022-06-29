عالم أمريكي يشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين في نشر قيم الأخوة والتعايش

المصدر: جاكرتا - وام

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أعرب البروفيسور توماس بانشوف، نائب رئيس المشاركة العالمية في جامعة جورج تاون الأمريكية، عن إعجابه بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وبما أكدت عليه من أن التعددية والاختلاف بين البشر من سنن الله تعالى وإرادته.

وأكَّد بانشوف خلال لقائه د. محمد قريش شهاب عضو مجلس حكماء المسلمين الوزير الأسبق للشؤون الدينية بإندونيسيا بحضور د. محمد زين المجد عضو المكتب التنفيذي للمجلس بجاكرتا، أهمية تعزيز ثقافة التعايش المشترك.. مشيداً بجهود مجلس حكماء المسلمين في نشر قيم الأخوة والتعايش والسلام، خاصة في ظل ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات وأشار إلى تقديره للنموذج الإندونيسي الفريد في التعددية والتعايش المشترك.

وأشار قريش شهاب ومحمد زين المجد إلى أن التسامح والتعايش السلمي بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة اللذين تتمتع بهما إندونيسيا حالياً لهما تاريخ طويل بخاصة منذ دخول الإسلام إندونيسيا عن طريق التجار العرب والذين قدَّموا نموذجاً يُحتذى به في الأخلاق الكريمة، والمعاملات الطيبة، مما كان له طيب الأثر في التعايش بينهم وبين أتباع الديانات والثقافات الأخرى.

وتطرق الجانبان إلى إمكانية عقد لقاء وحوار بين قادة وعلماء ورجال الديانات المختلفة في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين، المزمع عقدها بإندونيسيا في غضون أشهر مقبلة بمبادرة مشتركة بالتنسيق بين مجلس حكماء المسلمين بإندونيسيا وجمعية نهضة العلماء الإندونيسية جرى طرحها على وزارة الخارجية الإندونيسية.

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