ماذا قالت روسيا عن التعزيزات العسكرية الأمريكية في أوروبا؟

المصدر: أ ف ب

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء أن بلاده ليست "خائفة" من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، على خلفية توترات شديدة مع موسكو.

وصرّح ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية "أعتقد أن أولئك الذين يتخذون هذه القرارات لديهم وهم أن روسيا قد تكون خائفة" مؤكدًا "أنهم لن يتمكنوا من ذلك".

وأضاف "لن يحصلوا على النتائج التي يتوقعونها من هذه الجهود".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من مدريد الأربعاء أن بلاده "ستعزز وجودها العسكري في أوروبا" كي يتمكن حلف شمال الأطلسي من "الردّ على التهديدات الآتية من كل الاتجاهات وفي كلّ المجالات".

وقال خلال قمة للحلف وصفها بأنها "تطبع التاريخ"، إنه سيتمّ تعزيز الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وتابع ريابكوف "لن يُعزّز أمن الدول التي ستنشر فيها الوحدات (الأمريكية) الإضافية".

وأشار إلى أن "ما يحدث الآن سيؤدي بلا شك إلى رد فعل من جانبنا" من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

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