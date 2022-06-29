روسيا: توسع الناتو لن يجلب مزيداً من الأمن للغرب

المصدر: د ب ا

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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا تنظر بصورة "سلبية" لطموحات فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن ريابكوف القول " نحن ننظر لتوسع حلف شمال الأطلسي على أنه عامل مزعزع للاستقرار في الشؤون الدولية".

وأوضح في تصريحات أدلى بها في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الناتو في مدريد لدعوة فنلندا والسويد رسميا للانضمام للحلف أن مثل هذه الخطوة لن تجلب مزيدا من الأمن لدول الحلف أو الدول المرشحة للانضمام له.

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