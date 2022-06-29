الكرملين يرد "بسخرية" على تصريحات جونسون بشأن بوتين

المصدر: د ب ا

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رد الكرملين بلهجة ساخرة على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن ليطلق عملية خاصة في أوكرانيا لو كان امرأة.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية قوله، ردا على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لكلمات جونسون: "العجوز فرويد كان يحلم ربما خلال حياته بدراسة مثل هذه النوعية من الأشخاص".، في إشارة إلى العالم الشهير في الطب النفسي سيجموند فرويد.

وكان جونسون صرح في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني مساء أمس الثلاثاء بأن بوتين يعد مثالا جيدا على الذكورية السامة أي النموذج القائم على انعدام المشاعر والقسوة والعدوانية.

وأضاف جونسون: "ببساطة لا أعتقد أنه لو كان بوتين امرأة أنه كان سيبدأ مثل هذه الحرب الذكورية، وإذا كانوا يريدون نموذجا جيدا للغاية للذكورية السامة، فإن هذا النموذج موجود أمامنا في شخصه".

وقال جونسون إنه على الرغم من أن قادة مجموعة السبع " جي 7" يريدون" بشدة " انتهاء الحرب في أوكرانيا، فإنه لا يوجد" اتفاق متاح".

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