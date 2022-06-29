تغير المناخ يتسبب في كوارث.. والعلماء متشائمون

المصدر: دبي - أمجد عرار

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ثمّة خشية على نطاق واسع من أن تفشل الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، وبخاصة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ما يعني عدم تحقيق هدف منع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن الحالي.

وتشير مجلة «ساينس» إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمنع تطور ظاهرة الاحتباس الحراري، فإنها لن تحقق هدفها بمنع ارتفاع درجات الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية، أعلى مما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين.

ظواهر جوية

الباحثون في جامعة كونكورديا الكندية حللوا دراسات علمية، والاتجاهات التي أدت إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عالمياً، وكيفية استخدام نتائجها في التنبؤات بشأن التغيرات المناخية مستقبلاً، وفقاً لقناة «روسيا اليوم».ووفقاً لنماذج المناخ فإن ارتفاع درجات الحرارة مستقبلاً سيؤدي إلى سلوك غير متوقع للمناخ العالمي، وزيادة كبيرة في الظواهر الجوية الشاذة.

وتسببت ظواهر الطقس شديد السوء في انتشار التقلبات الجوية على نحو واسع هذا العام، الأمر الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص، وتسبب في تشريد الملايين.

أرقام قياسية

وفيما سجلت اليابان أمس درجات حرارة في العاصمة هي الأعلى منذ ما يقرب من 150 عاماً لشهر يونيو، تستعد باكستان لمواجهة أسوأ موجة من الفيضانات منذ عقود، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وزاد تغير المناخ من احتمال تكرار موجة حارة اجتاحت في أبريل الهند وباكستان، وشهدت تخطي درجات الحرارة 50 درجة مئوية 30 مرة.

ويتوقع علماء حدوث الكثير من هذه الظواهر نتيجة تغير المناخ. ونقلت وكالة رويترز عن لوك هارينغتون، العالم في مجال المناخ بجامعة فيكتوريا، قوله إنه بالنسبة للموجات الحارة والأمطار الغزيرة «وجدنا أن لدينا فهماً أكبر بكثير لكيفية تغير شدة هذه الظواهر بفعل تغير المناخ».

ويقول بن كلارك، عالم البيئة في جامعة أوكسفورد: «كل الموجات الحارة تقريباً في جميع أنحاء العالم أصبحت أكثر شدة، وبات حدوثها أكثر احتمالاً بسبب تغير المناخ». وأصبحت نوبات هطول الأمطار الغزيرة أكثر شيوعاً وحدّة بشكل عام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حث المجتمع الدولي على الالتزام بحماية البحار والحفاظ عليها، وذلك خلال حديثه أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات، الذي انطلق أول من أمس في لشبونة.

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