ملابس زعماء مجموعة الـ 7 بدون ربطات العنق

المصدر: البيان

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أثارت الملابس، التي ارتداها زعماء العالم في القمة السنوية الـ 48 لمجموعة السبع، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختاروا التخلي عن ربطات العنق.

وأظهرت الصور الجماعية من الحدث، الذي استمر ثلاثة أيام، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بملابس غير رسمية إلى حد ما.

وقد ارتدى الزعماء بدلات وقمصانا، إلا أنهم أبقوا على القمصان مفتوحة ودون ربطات عنق، فيما بدا جونسون أكثر استرخاء من غيره، حيث اختار فك اثنين من أزراره.

وقد علق أحد المغردين "إذا كنت سترتدي بدلة، فارتدي ربطة عنق. إذا كنت لن ترتدي ربطة عنق، فلا ترتدي بدلة. البدلة بدون ربطة عنق هي أمر غير أنيق".

وكتب آخر: "ما الفائدة من ارتداء بدلة إذا كنت تحاول أن تبدو غير رسمي. ارتد قميصا وجينزا.. ارتد سروال سباحة وشبشبا".

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