بيان غير مسبوق لقمة «السبع» حول الصين

المصدر: قصر إلماو (ألمانيا) - البيان، وكالات

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أكد مسؤول أمريكي رفيع أن قادة دول مجموعة السبع سيدينون ممارسات الصين التجارية الدولية «المشوهة» في بيان قمّتهم الختامي الثلاثاء.



وقال المصدر للصحافيين «سترون القادة يصدرون بياناً جماعياً، وهو أمر غير مسبوق في سياق مجموعة السبع، يقر بالأضرار الناجمة عن التوجيهات الصناعية الصينية التي تفتقد إلى الشفافية وتشوه السوق» على حد تعبيره. وأضاف «سوف يتعهد القادة بالعمل معاً لتطوير مقاربة منسقة... لضمان شروط تنافس منصف للشركات والعمال». مؤكداً أن هذا يمثل أيضاً «سابقة لمجموعة السبع».



كما أشار المسؤول إلى أن مجموعة السبع ستلتزم أيضاً «تسريع التقدم في مكافحة العمل القسري بهدف... القضاء على كل أشكال العمل القسري من سلاسل التوريد».



وتسعى مجموعة السبع التي تعقد قمة في بافاريا لتوسيع جبهة الديمقراطيات لمواجهة موسكو وبكين، من خلال دعوة خمس دول ناشئة بينها الهند وجنوب أفريقيا المعرضة بشكل خاص لمخاطر أزمة الغذاء.



وانضم قادة الهند والأرجنتين والسنغال وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى المحادثات بعد ظهر الاثنين في قصر إلماو عند سفح جبال الألب البافارية.



بالنسبة للمستشار الألماني أولاف شولتس الذي يستضيف القمة، على هذه الدعوة أن تظهر بأن «مجتمع الديمقراطيات» لا يقتصر على «الغرب ودول نصف الكرة الشمالي». وقال المستشار الألماني قبل الاجتماع إن «ديمقراطيات المستقبل في آسيا وأفريقيا».



خلال قمة مجموعة السبع التي تهيمن عليها الحرب في أوكرانيا وكذلك أزمة المناخ والغذاء، فإن «الحوار مع هذه الدول الأساسية» التي تلعب «دور القادة الإقليميين» يعد «أمراً جيداً» كما قال ثورستن برينر مدير معهد السياسة العامة العالمية لوكالة فرانس برس.

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