مرفأ كندي لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا.. هل يحل المشكلة؟

المصدر: برلين - وكالات

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قال مسؤول بالحكومة الألمانية لرويترز اليوم الثلاثاء إن ألمانيا في محادثات مع كندا بشأن خيارات لمرفأ للغاز الطبيعي المسال على الساحل الشرقي لكندا للتصدير إلى أوروبا.



وفي مايو، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكنسون إن الحكومة الكندية في مناقشات مع شركات بشأن منشأتين مقترحتين على الساحل الشرقي لتصدير الغاز المسال لمعرفة كيف يمكنها تسريع العمل في المشروعين والمساعدة في تعزيز الإمدادات إلى أوروبا.



وتبذل ألمانيا جهوداً حثيثة لإنهاء واردات الطاقة من روسيا تدريجياً بعد الحرب في أوكرانيا وتبحث عن طرق إمداد بديلة ومصادر للطاقة.



وحثت وكالة الطاقة الدولية أوروبا على الاستعداد لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بنسبة 30% بحلول منتصف فبراير المقبل إذا توقفت إمدادات الغاز القادمة من روسيا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية القول إن خفض الاستهلاك سيكون ضروريا إذا أوقفت روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا بشكل كامل، مضيفاً أنه على قادة أوروبا الاستعداد لمثل هذا السيناريو.



وأضاف بيرول رداً على أسئلة لوكالة بلومبرج عبر البريد الإلكتروني إن التوقيت وما إذا كان سيتم وقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا بالكامل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات ملء مستودعات التخزين لأقل من المتوسط بنسبة كبيرة قبل حلول الشتاء، وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف ضعيف للغاية.



يأتي ذلك في حين تحاول أوروبا زيادة وارداتها من الغاز لتخزينها قبل الشتاء، وهو ما يواجه صعوبة متزايدة بعد أن خفضت موسكو الكميات التي تضخها إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي بنسبة 60% بسبب مشكلات فنية. ويمكن أن يتفاقم وضع إمدادات الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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