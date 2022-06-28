باكستان تستعد لأسوأ موجة فيضانات منذ عقود

المصدر: د ب ا

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أكد مسؤولو الأرصاد الجوية ومكافحة الكوارث في باكستان، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تستعد البلاد لمواجهة أسوأ موجة من الفيضانات منذ عقود، محذرين من احتمال أن تغمر مياه الأمطار الموسمية الغزيرة المدن وأن تتسبب في فيضان الأنهار على ضفتيها.

وتستعد البلاد لبدء موسم الرياح الموسمية في الأسبوع المقبل، ما سيتسبب في هطول أمطار غزيرة على جبال الهيمالايا، وهي منطقة تجمع العديد من الأنهار التي تمر عبر باكستان وصولا إلى بحر العرب.

وقال كبير مسؤولي الارصاد الجوية في باكستان، ساردار سارفراز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مدينة كراتشي الواقعة جنوبي البلاد، إنه من الممكن أن يكون هذا هو اسوأ موسم للرياح الموسمية "منذ عقود".

وأوضح أنه من المحتمل أن يزيد هطول الأمطار بنسبة 30% عن متوسط المعدل المتوقع خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر على مدار العقود الثلاثة الماضية.

من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أنها وضعت عملياتها في حالة تأهب قصوى، تحسبا لأن يستلزم الامر نقل آلاف الأشخاص المعرضين للخطر إلى يابسة جافة.

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