قادة "السبع" يتعهدون بتخصيص 5 مليارات دولار لتعزيز الأمن الغذائي العالمي

المصدر: د ب ا

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قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء إن قادة مجموعة السبع" جي 7" سوف يتعهدون بتخصيص 5 مليارات دولار لتحسين الأمن الغذائي العالمي في ظل أزمة الجوع التي تلوح بالأفق بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد المسؤول التوصل للاتفاق على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في جنوب ألمانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة سوف تقدم أكثر من نصف هذا المبلغ.

وأضاف أن هذه الأموال " سوف تدعم الجهود في أكثر من 47 دولة" ، وتساعد في إنقاذ الأرواح عبر التدخلات الانسانية المباشرة" و " تعزيز مرونة الأنظمة الغذائية ومقاومتها حول العالم، خاصة في المناطق الأكثر ضعفا".

وتمنع الحرب في أوكرانيا، وهى الآن في شهرها الخامس، الحبوب من مغادرة موانئ أوكرانيا، وتجعل الطعام أكثر تكلفة حول العالم، حيث يحذر الخبراء ومنظمات المساعدات من مجاعات محتملة في مناطق بأفريقيا. وتلقي موسكو مسؤولية أزمة الغذاء على العقوبات الغربية.



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