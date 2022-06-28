العثور على 20 مهاجراً موتى في شاحنة بتكساس

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 20 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر.

وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه تم العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

ولم ترد شرطة سان أنطونيو على الفور على طلب للتعليق.

وأظهرت صور نشرها مراسل (كيه.إس.إيه.تي) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.

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