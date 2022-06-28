16 قتيلاً و59 جريحاً في قصف روسي لمركز تسوّق في أوكرانيا ومجموعة الـ 7 تصفه بـ "جريمة حرب"

المصدر: وكالات

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ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي، الذي استهدف أمس الاثنين مركز تسوّق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا، إلى 16 قتيلاً و59 جريحاً، كما أعلن مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وقال سيرغي كروك عبر تطبيق تليغرام إنّه "حتى الساعة هناك 16 قتيلاً و59 جريحاً، بينهم 25 في المستشفى. المعلومات قيد التحديث".

وأضاف أنّ فرق الإسعاف تركّز جهودها في الوقت الراهن على أعمال "الإنقاذ ورفع الأنقاض وإخماد الحرائق"، مشيراً إلى أنّ "جميع فرق التدخّل تعمل بأقصى طاقتها" و"ستواصل العمل على مدار الساعة".

وناشد مدير أجهزة الإسعاف المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حال سماعهم دويّ صفارات الإنذار التي تنبّههم إلى حصول ضربات جوية.

وقال "أشدّد مرة أخرى: لا تهملوا التحذيرات المتعلّقة بالغارات الجوية!".

قادة مجموعة السبع: الهجوم الروسي على مركز تسوق أوكراني "جريمة حرب"

إلى ذلك، أدان قادة مجموعة الدول الصناعية السبع بشكل جماعي القصف الصاروخي الروسي على مركز التسوق، واصفين "الهجوم بأنه "جريمة حرب".

وجاء في بيان أصدره مساء أمس الاثنين المشاركون في قمة مجموعة السبع المنعقدة في جبال الألب البافارية: "تشكل الهجمات العشوائية على المدنيين الأبرياء جريمة حرب. سيتم محاسبة الرئيس الروسي بوتين والمسؤولين عن ذلك".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من ألف شخص كانوا في مركز التسوق وقت الهجوم.

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