بيونغيانغ: أمريكا تشكل تحالفاً على غرار حلف الأطلسي في آسيا

المصدر: (سيئول - رويترز)

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اتهمت كوريا الشمالية، أمس، الولايات المتحدة بتشكيل تحالف عسكري، على غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا، قائلة إن الهدف الأمريكي للإطاحة بحكومة البلاد اضطرها إلى تطوير دفاعات أقوى. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان على موقعها الإلكتروني: «بينما تُجري بصورة سافرة تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان وكوريا الجنوبية، تتحرك الولايات المتحدة بشكل كامل لتشكيل تحالف على غرار حلف شمال الأطلسي في آسيا».

وكان البيان يشير إلى التدريبات العسكرية التي جرت مؤخراً بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية واليابانية. وأكدت كوريا الشمالية، التي ظلت تجري اختبارات صاروخية منتظمة على مدى العام الجاري، مجدداً على أن مثل هذه التدريبات ما هي إلا استعدادات للحرب من أجل الإطاحة بحكومتها.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية: «هذا يثبت نفاق الخطاب الأمريكي عن العمل الدبلوماسي والحوار بدون شروط مسبقة، بينما يكشف مرة أخرى أنه لا يوجد تغيير في الرغبة الأمريكية للإطاحة بنظامنا بالقوة». ولم يُشر البيان بشكل واضح إلى برامج كوريا الشمالية النووية أو الصاروخية لكنه قال إن العداء الذي تضمره الولايات المتحدة اضطرها إلى تطوير دفاعاتها. وجاء في البيان: «الحقيقة... تجعلنا نشعر بالحاجة إلى بذل قصارى جهدنا لتطوير قوة أكبر تكون قادرة على التصدي لكل أنواع أعمال الولايات المتحدة».

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