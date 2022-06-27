أوكرانيا.. معارك وقتلى ومحاصرون

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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يستمر القتال في أوكرانيا دون ظهور بوادر على حل سياسي في الأفق، ففيما تصر روسيا على الاستمرار في عمليتها العسكرية بهدف السيطرة على مناطق استراتيجية، يراهن الأوكرانيون على فاعلية خيار الدفاع عن مناطقهم، على الرغم من اضطرارهم للانسحاب من بعض المناطق مؤخراً.

وقُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب أكثر من 40 آخرين، في ضربة صاروخية روسية، اليوم، على مركز تجاري في وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي، مشيراً إلى أنّ الحصيلة قد ترتفع. وقال دميترو لونين الذي يرأس إدارة منطقة بولتافا: «قُتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 40 شخصاً، هذا هو الوضع حالياً في كريمنتشوك بسبب الضربة الصاروخية». كما أفاد حاكم منطقة خاركيف، بأنّ قصفاً روسياً للمدينة التي تحمل الاسم نفسه في شمال شرق أوكرانيا، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 19 آخرين. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، أن القوات الروسية قتلت أكثر من 40 جندياً أوكرانياً في منطقة ميكولايف جنوب شرق أوكرانيا. وقالت الوزارة: «إن القوات الروسية دمرت أيضاً عتاداً عسكرياً بالقرب من قرية فيسونسك».

في السياق، ذكر روديون ميروشنك، ممثل موسكو عن الانفصاليين الموالين لروسيا في لوهانسك، أنّ نحو 500 مدني مازالوا محاصرين في مصنع آزوت في مدينة سيفيرودنتسك بشرق أوكرانيا. وأضاف ميروشنيك: «إن المدنيين لم يتمكنوا من المغادرة، لأنه تم زرع ألغام عند عدد من مخارج المصنع، وأنّ المختصين يقومون بنزع فتيل الألغام»، مضيفاً: «لكي يقرر هؤلاء المدنيون ما إذا كانوا يريدون البقاء في منطقة سيفيردونتسك أو المغادرة».

كما حضّت السلطات الإقليمية، المدنيين، اليوم، على إخلاء مدينة ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا بصورة عاجلة، مع تعرضها لهجوم القوات الروسية. وكتب سيرهي جايداي، حاكم منطقة لوغانسك على تطبيق تيليغرام: «أعزائي سكان مدينة ليسيتشانسك وأقاربهم، نظراً للتهديد الحقيقي للحياة والصحة، ندعوكم للإخلاء العاجل».

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني، أنه تصدّى لهجمات روسية في غربي مدينة ليسيتشانسك، وأنه منع تطويق المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الموجودة بالقرب من فيركنياكاميانكا ألحقت خسائر كبيرة بالعدو وأجبرته على التراجع.

في الأثناء، قالت القيادة الجنوبية العسكرية الأوكرانية: «إنّ مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد تعرضت لقصف صاروخي تسبب في سقوط ستة ضحايا من بينهم طفل». وتابعت القيادة: «إنّ الصواريخ أطلقت من قاذفات روسية من طراز تو-22 الاستراتيجية»، مشيرة إلى أنّ القصف كان في مناطق سكنية للمدنيين وتسبب في تدمير العديد من المباني السكنية ومزارع في مساحة تبلغ 500 متر مربع.

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