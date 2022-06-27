سلة «أوبك» ترتفع إلى 112.35 دولاراً

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن سعر سلة خاماتها، التي تضم متوسطات أسعار 13 خاماً من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة، تجاوز 112 دولاراً للبرميل.

وأضافت «أوبك»، بحسب نشرتها الصادرة اليوم، أن سعر سلة خامتها ارتفع إلى 112.35 دولاراً للبرميل الجمعة الماضية، بعد أن كان 111.09 دولاراً للبرميل في اليوم السابق.

وبلغ المعدل السنوي لسعر السلة نحو 69.89 دولاراً للبرميل في العام 2021، و41.47 دولاراً للبرميل في 2020.

وتتكون سلة أوبك المرجعية للخامات من 13 خاماً يمثل كل منها نفط الصادرات الأساس لكل دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة.

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