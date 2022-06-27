الكرملين: حظر واردات الذهب الروسي "غير قانوني"

المصدر: د ب ا

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أكدت الحكومة الروسية أن الخطوات التي تتخذها دول مجموعة السبع (جي 7) لحظر واردات الذهب الروسي " غير قانونية"، وأشارت إلى أنها ستسعى للتوصل لأسواق جديدة للتغلب على العقوبات.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول "سوق المعادن النفيسة عالمي. وكبير وغزير ومتنوع بصورة كبيرة".

وأضاف بيسكوف أنه في حال فقد أي سوق جاذبيته نتيجة لقرارات غير صحيحة، سوف يكون هناك إعادة توجيه للبضائع المعنية في الأماكن التي تشهد طلبا مرتفعا عليها.

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