حظر 43 شخصية كندية جديدة من دخول روسيا

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظرت روسيا اليوم الاثنين دخول 43 شخصية كندية إضافية إلى أراضيها ردا على العقوبات التي أعلنتها أوتاوا ضد الروس لمعاقبة موسكو على العملية العسكرية في أوكرانيا.

تشمل هذه القائمة الجديدة التي نشرتها وزارة الخارجية الروسية خصوصا سوزان كوان رئيسة الحزب الليبرالي الكندي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء جاستن ترودو ومارك كارني الحاكم السابق لبنك كندا المركزي وإنجلترا.

كما شملت العقوبات مسؤولين كبارا ومستشارين سياسيين وأعضاء في المجتمع المدني.

شجبت الخارجية الروسية "رهاب روسيا العدواني" لحكومة ترودو وأوضحت أنه تدبير انتقامي ضد فرض أوتاوا في مايو "عقوبات جديدة على رجال أعمال روس وأفراد عائلاتهم".

مع القائمة الأخيرة، بات أكثر من 700 كندي ممنوعين من دخول روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

في 19 مايو، أعلنت موسكو أنها ستغلق مكتب محطة الإذاعة والتلفزيون الكندية في العاصمة الروسية وإلغاء الاعتمادات والتأشيرات الممنوحة لصحافييها ردًا على حظر بث قنوات مجموعة RT الروسية في كندا في منتصف مارس.

من جانبها، فرضت أوتاوا عقوبات على أكثر من ألف شخص وكيان من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز