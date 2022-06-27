مقتل 6 عناصر من الشرطة في هجوم مسلح شمال المكسيك

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قتل ستة شرطيين الأحد في شمال المكسيك بعدما هاجمهم رجال مسلحون كانوا في شاحنات مصفحة على ما أعلنت سلطات مقاطعة نويفو ليون التي تشهد عنفا مرتبطا بالاتجار بالمخدرات.

ووقعت المواجهات ليلا عندما استهدف مجهلون مدججون بالسلاح كانوا في حوالي عشر شاحنات مصفحة، عناصر الشرطة "وكان عددهم يفوق عدد زملائنا" على ما قالت دائرة شؤون الأمن في المقاطعة في بيان نشر عبر فيسبوك.

وأضاف البيان أن ستة عناصر من الشرطة قتلوا وجرح أربعة آخرون من دون أن يوضح إذا ما كان المهاجمون ينتمون إلى منظمة إجرامية من تلك التي تعيث فسادا في المنطقة الحدودية مع الولايات المتحدة.

وتشهد المكسيك دوامة عنف أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 340 ألف قتيل غالبيهم في عمليات تنسب إلى أوساط الجريمة المنظمة، منذ العام 2006 عندما بوشرت عملية عسكرية لمكافحة المخدرات تثير جدلا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز