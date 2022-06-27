قادة "مجموعة السبع" يلتقطون صورة بجانب مقعد "ميركل وأوباما" الأسطوري

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد سبعة أعوام من الصورة الأكثر شهرة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والمستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، أظهر قادة مجموعة الدول السبع الثرية تقديرهم للصورة الأيقوينة بالتجمع لالتقاط صورة لهم في نفس المكان.

وعلى هامش قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في المنتجع الفاخر شلوس إلمو في جبال الألب البافارية، والتي بدأت أمس الأحد، وقف قادة دول المجموعة لالتقاط صورة من المرجح أن تصبح الصورة التي ترمز إلى قمة المجموعة.

وبعد الجولة الأولى من المحادثات، توجه القادة إلى المعقد الخشبي الذي أصبح الآن أسطورياً، والذي تم التقاط صورة له تجمع بين ميركل وأوباما في عام 2015، بالقرب من نفس المنتجع الذي تستضيف فيه ألمانيا قمة مجموعة السبع.

وتظهر الصورة الأصلية أوباما وهو يجلس في منتصف المقعد، ويمد يديه بشكل غير رسمي، بينما تقف ميركل أمامه وهي تمد ذراعيها الاثنين بمحاذاة جسمها في الهواء.

وفي الصورة الجديدة الليلة، وقف رؤوساء دول وحكومات مجموعة السبع ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في صف واحد خلف المقعد، وكانت جبال الألب في الخلفية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز