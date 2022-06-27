أمريكا تدعو حلفاءها لتوحيد الصفوف

المصدر: عواصم - وكالات

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دعت واشنطن ، أمس، حلفاءها إلى توحيد الصفوف في مواجهة موسكو. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «علينا توحيد الصفوف» في مواجهة روسيا، في وقت اجتمع زعماء دول مجموعة الدول السبع الصناعية في قمة تخيم عليها الحرب الأوكرانية وتداعياتها على إمدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي.

وفي مستهل الاجتماع المنعقد في جبال الألب البافارية، تحركت أربع دول من مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي لتشديد العقوبات على موسكو.

ومع ذلك، لم يتضح بعد إن كان هناك توافق حول هذه الخطوة، إذ قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه سيتعين التعامل بحرص مع هذه المسألة حتى لا تأتي بنتائج عكسية. وتوقعت ألمانيا أيضاً ألا ينال اقتراحها عن التنازل المؤقت عن تفويضات الوقود الحيوي دعم المجموعة بسبب المقاومة الأمريكية والكندية. ويهدف الاقتراح إلى مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية. وفي مستهل اجتماع ثنائي، وجه بايدن الشكر للمستشار الألماني أولاف شولتس على الدور الريادي الذي يقوم به بشأن أوكرانيا، وقال «إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل في شق الصف الغربي».

مشترو السبائك

ويشمل الحظر استيراد الذهب المستخرج حديثاً في روسيا وليس الذهب الذي تم الحصول عليه قبل فرض الحظر، وسيطال «بشكل مباشر الأثرياء الروس النافذين الذين يشترون السبائك باعتبارها الملاذ الآمن لتقليل الأضرار المالية للعقوبات الغربية. وبلغت صادرات الذهب الروسية 12.6 مليار جنيه إسترليني (15.45 مليار دولار) العام الماضي. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «الإجراءات التي أعلنا عنها أمس سوف تستهدف بشكل مباشر طبقة الأثرياء الروس أصحاب النفوذ وتضرب قلب آلة بوتين العسكرية». وسوف تحظر بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسية، وأيدت فرنسا أيضاً الخطوة. وفيما يتعلق بسقف أسعار النفط وحظر واردات الذهب من روسيا، قال ميشيل: «إن القضية تحتاج للمزيد من المناقشة».

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية: «إن باريس ستضغط من أجل تحديد سقف لأسعار النفط والغاز، وإنها منفتحة على مناقشة اقتراح أمريكي». لكن المسؤول قال: «إن مجموعة السبع بحاجة إلى العمل من أجل وضع حد أقصى لسعر النفط، وهذا يتطلب موافقة منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في أوبك والتي تضم روسيا».

خطاب

مع تحقيق القوات الروسية تقدّماً ميدانياً في منطقة دونباس، يخاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة دول المجموعة اليوم عبر تقنية الفيديو.

وتوافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن «التوقيت الحالي مفصلي في النزاع وعلى إمكان قلب مسار الحرب»، وفق ناطق باسم الحكومة البريطانية.

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