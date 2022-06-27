محادثات ماكرون وجونسون على هامش "قمة السبع" تتجاهل عبور القنال الإنجليزي

المصدر: وكالات

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لم يتناول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضية الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم لعبور القنال الإنجليزي من فرنسا، خلال محادثاتهما على هامش قمة مجموعة السبع.

والتقى جونسون وماكرون على هامش القمة المنعقدة في ألمانيا، إلا أنهما لم يبحثا الموقف الذي شهد وصول أكثر من 12 ألف شخص إلى بريطانيا حتى الآن في العام الجاري.

وعلى الرغم من إصرار قصر الإليزيه على أن جونسون أعرب عن اهتمامه برؤية ماكرون لمجتمع سياسي أوروبي أكثر اتساعاً، يشمل دولاً غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة، أكد "10 داونينغ ستريت" أنه لا توجد فرصة للعودة إلى حرية الحركة عبر حدود المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن "داونينج ستريت" قوله إن المحادثات التي أجريت في منتجع "شلوس إلمو" في جبال الألب البافارية ركز بدرجة كبيرة على قضايا متعلقة بقمة مجموعة السبع.

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