بوتين إلى طاجيكستان وتركمانستان في أول رحلة منذ بدء الحرب

المصدر: لندن - رويترز

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ذكر التلفزيون الرسمي الروسي، اليوم، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين سيزور جمهوريتين سوفيتيتين سابقتين صغيرتين خلال الأسبوع الجاري، فيما ستصبح أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقال بافيل زاروبين مراسل قناة روسيا 1 التلفزيونية الرسمية: إن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان، ثم يجري محادثات بعد ذلك مع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في موسكو. ومن المنتظر أن يجتمع بوتين في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، مع الرئيس إمام علي رحمن. وأكّد زاروبين أنّ بوتين سيحضر في عشق أباد عاصمة تركمانستان، قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين، وهي أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان. وكانت آخر رحلة لبوتين إلى الخارج زيارة إلى بكين في أوائل فبراير الماضي، حيث كشف هو والزعيم الصيني، شي جين بينغ عن معاهدة صداقة «بلا حدود» قبل ساعات من حضورهما افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية.

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